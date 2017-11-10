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Миллионы по "газовому делу Онищенко" были перечислены в бюджет

Миллионы по "газовому делу Онищенко" были перечислены в бюджет

Киев  •  УНН

 • 8468 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. 150 млн долларов и 212 000 грн по "газовому делу Онищенко" были арестованы Генеральной прокуратурой Украины и перечислены на счета Госказначейства. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, передает корреспондент УНН.

"Насколько мне известно, деньги, арестованы по "газовому делу Онищенко" до этого были арестованы Генеральной прокуратурой по решению суда в 2014 году по делу Сергея Арбузова. В последствии всем известное решение Краматорского суда, засекреченое, эти деньги взысканы в доход государства на счета Государственного казначейства", - сказал В.Кривенко.

По его словам, сейчас НАБУ устанавливает дальнейшую роль этих денег.

"Но, насколько я вижу официальные сообщения Генеральной прокуратуры, эти деньги - 150 млн долларов и 212 000 грн перечислены на спец счет в Государственном казначействе. Поэтому заявлять, что что-то пропало - считаем преждевременным такую ​​позицию НАБУ ", - отметил Кривенко.

Напомним, в октябре детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали предполагаемого участника в так называемой "газовому делу" , который скрывался от следствия 14 месяцев

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