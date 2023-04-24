Мільйони британських телефонів тестують нову національну систему оповіщення
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Мільйони мобільних телефонів по всій Британії тестують сирену в рамках тестування нової національної системи оповіщення про надзвичайні ситуації. Про це УНН пише з посиланням на Sky News.
Деталі
Гучний сигнал тривоги мав пролунати о 15:00 в неділю на всіх пристроях, які використовували мережі 4G та 5G у Великій Британії.
Виразний звук та вібрація супроводжувалися повідомленням, що повідомляє людям про послугу, яка призначена для попередження, якщо поблизу є небезпечна для життя надзвичайна ситуація.
Попередження звучало протягом 10 секунд і відображало повідомлення, що повідомляє користувачів телефонів про те, що у відповідь на тест не потрібні жодні дії.
Проте багато людей отримали попередження о 14:59, на хвилину раніше, ніж планувалося, а інші стверджували, що нічого не отримали.
А в Уельсі уряд припустився орфографічної помилки в перекладі сповіщення, розісланого валлійською мовою.
Згідно з вказівками уряду, люди не отримуватимуть оповіщення, якщо їх телефони вимкнені або перебувають у режимі польоту, були підключені до мережі 2G або 3G, якби вони були підключені лише до Wi-Fi або якщо телефони несумісні.
Міністри сподівалися, що тест дозволить громадськості звикнути до того, як виглядають та звучать попередження, якщо їх потрібно буде надсилати під час майбутніх криз.
Заступник прем'єр-міністра Олівер Дауден сказав, що «цей звук справді може врятувати вам життя».
Але критики кажуть, що самі попередження можуть поставити під загрозу безпеку людей, у тому числі водіїв, які можуть відволіктися, та жертв домашнього насильства, які зберігають секретний телефон.