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Миллионы британских телефонов тестируют новую национальную систему оповещения

Миллионы британских телефонов тестируют новую национальную систему оповещения

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Миллионы мобильных телефонов по всей Британии тестируют сирену в рамках тестирования новой национальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом УНН пишет со ссылкой на Sky News.

Детали

Громкий сигнал тревоги должен был прозвучать в 15:00 в воскресенье на всех устройствах, которые использовали сети 4G и 5G в Великобритании.

Выразительный звук и вибрация сопровождались сообщением, сообщающим людям об услуге, которая предназначена для предупреждения, если поблизости есть опасная для жизни чрезвычайная ситуация.

Предупреждение звучало в течение 10 секунд и отображало сообщение, уведомляющее пользователей телефонов о том, что в ответ на тест не требуется никаких действий.

Однако многие люди получили предупреждение в 14:59, на минуту раньше, чем планировалось, а другие утверждали, что ничего не получили.

А в Уэльсе правительство допустило орфографическую ошибку в переводе оповещения, разосланного на валлийском языке.

Согласно указаниям правительства, люди не будут получать оповещения, если их телефоны выключены или находятся в режиме полета, были подключены к сети 2G или 3G, если они были подключены только к Wi-Fi или если телефоны несовместимы.

Министры надеялись, что тест позволит общественности привыкнуть к тому, как выглядят и звучат предупреждения, если их нужно будет отправлять во время будущих кризисов.

Заместитель премьер-министра Оливер Дауден сказал, что «этот звук действительно может спасти вам жизнь».

Но критики говорят, что сами предупреждения могут поставить под угрозу безопасность людей, в том числе водителей, которые могут отвлечься, и жертв домашнего насилия, которые хранят секретный телефон.

Украинские Национальные Новости

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