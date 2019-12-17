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Милованов розповів про державні фінансові інструменти у межах земельної реформи

Милованов розповів про державні фінансові інструменти у межах земельної реформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У межах запровадження земельної реформи держава створює як мінімум два фінансових інструменти для власників земель. Про це заявив під час пресмарафону щодо законопроекту про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.

"Важливо, щоб під час реформи були надані фінансові інструменти. Поки що ми плануємо надавати фінансові інструменти для власників до 500 гектарів. Буде два інструменти як мінімум. Перший - страхування кредитів, виданих на землю. Що це означає? Це означає, що фермер чи громадянин України, чи компанія, яка відповідає конкретним критеріям, ця людина чи ця компанія може отримати фінансування. Ці критерії будуть чітко прописані найближчим часом", - зазначив Милованов.

За його словами, наразі створюють реєстри фермерів, юридичних і фізичних осіб. Ті, хто перебуватиме у цих реєстрах, зможуть претендувати на страхування.

"Страхування кредитів дає банкам можливість видавати кредити, навіть якщо немає в людей кредитної історії. Це важливий інструмент, бо багато людей працюють в готівці і не можуть показати свою бізнес-модель. Тому тут страхування потрібно. Друге - буде або компенсація фінансово-відсоткової ставки, або компенсація частково тіла кредиту на рівні облікової ставки", - сказав Милованов.

За його словами, в уряді очікують, що фактична вартість кредиту буде від 3 до 5%.

"Усю іншу частину ми компенсуємо. Це дві речі про фінансування. Будуть інші інструменти фінансування", - зазначив Милованов.

Нагадаємо, 4 грудня Кабінет міністрів України ухвалив постанову про затвердження порядку надання кредитів для купівлі землі для малих фермерів.

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