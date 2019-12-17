Милованов розповів про державні фінансові інструменти у межах земельної реформи

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У межах запровадження земельної реформи держава створює як мінімум два фінансових інструменти для власників земель. Про це заявив під час пресмарафону щодо законопроекту про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.