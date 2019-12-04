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Кабмін затвердив порядок надання кредитів на купівлю землі малим фермерам

Кабмін затвердив порядок надання кредитів на купівлю землі малим фермерам

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України сьогодні ухвалив постанову про затвердження порядку надання кредитів для купівлі землі для малих фермерів. Про це заявив під час парламентських слухань у залі засідань ВРУ щодо ринку землі міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.

"Ми хочемо навести лад і дати можливість розвиватися аграрного сектору. У цьому теж є логіка перехідного періоду. Час до 1 жовтня 2020 року буде використаний саме для наведення ладу в роботі державних установ. Наприклад сьогодні постановою Кабміну був затверджений порядок надання кредитів для купівлі землі для малих фермерів", - зазначив Милованов.

Окрім того, за словами міністра, спершу треба навести лад на землі, а потім говорити про продаж землі іноземцям.

"Зауважте, я нічого не говорю про іноземців і право придбання на них. Думаю, що навести лад на власній землі ми можемо і самостійно. І потім вже вирішити наскільки бути відкритими, для кого і за яких умов тощо", - сказав міністр.

Раніше УНН повідомляв, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зазначив, що впровадження обігу земель сільськогосподарського призначення за три місяці наступного року принесе близько 9 млрд грн додаткових доходів в державу.

Українські Національні Новини

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