Міланські закупки на 1,5 млн грн українка на кордоні хотіла видати за свої речі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. На контрольно-пропускному пункті "Київ" затримали українку, яка везла з Мілану понад 50 одиниць брендового одягу, загальна сума оцінки якого становила понад 1,5 мільйона гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Брендовий одяг - джинси, взуття, кофти, під виглядом особистих речей везла наша співвітчизниця", - йдеться у повідомленні.

Так, українка 1992 року народження прибула рейсом з Мілана та обрала для себе смугу "зелений коридор", тим самим підтверджуючи відсутність предметів та речей, що підлягають декларуванню.

Однак прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби, за попередньою інформацією, що надійшла від оперативно-розшукових підрозділів Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", зупинили жінку для перевірки її багажу.

З’ясувалося, що з порушенням митних правил через державний кордон вона перевозить більше 50 одиниць брендового одягу, загальна сума оцінки якого становила понад 1,5 мільйона гривень. Товар у жінки вилучили.

Повідомляється, що за порушення митних правил на громадянку України складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України "Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю".

Нагадаємо, у Києві виявили контрабанду брендового одягу на понад 100 мільйонів гривень.

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