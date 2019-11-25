Міланські закупки на 1,5 млн грн українка на кордоні хотіла видати за свої речі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На контрольно-пропускному пункті "Київ" затримали українку, яка везла з Мілану понад 50 одиниць брендового одягу, загальна сума оцінки якого становила понад 1,5 мільйона гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Брендовий одяг - джинси, взуття, кофти, під виглядом особистих речей везла наша співвітчизниця", - йдеться у повідомленні.
Так, українка 1992 року народження прибула рейсом з Мілана та обрала для себе смугу "зелений коридор", тим самим підтверджуючи відсутність предметів та речей, що підлягають декларуванню.
Однак прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби, за попередньою інформацією, що надійшла від оперативно-розшукових підрозділів Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", зупинили жінку для перевірки її багажу.
З’ясувалося, що з порушенням митних правил через державний кордон вона перевозить більше 50 одиниць брендового одягу, загальна сума оцінки якого становила понад 1,5 мільйона гривень. Товар у жінки вилучили.
Повідомляється, що за порушення митних правил на громадянку України складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України "Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю".
Нагадаємо, у Києві виявили контрабанду брендового одягу на понад 100 мільйонів гривень.