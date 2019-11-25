Миланские закупки на 1,5 млн грн украинка на границе хотела выдать за свои вещи

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. На контрольно-пропускном пункте "Киев" задержали украинку, которая везла из Милана более 50 единиц брендовой одежды, общая сумма оценки которой составила более 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Брендовая одежда - джинсы, обувь, кофты, под видом личных вещей везла наша соотечественница", - говорится в сообщении.

Так, украинка 1992 года рождения прибыла рейсом из Милана и выбрала для себя полосу "зеленый коридор", тем самым подтверждая отсутствие предметов и вещей, подлежащих декларированию.

Однако пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы, по предварительной информации, поступившей от оперативно-розыскных подразделений Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", остановили женщину для проверки ее багажа.

Выяснилось, что с нарушением таможенных правил через государственную границу она перевозит более 50 единиц брендовой одежды, общая сумма оценки которого составила более 1,5 миллиона гривен. Товар у женщины изъяли.

Сообщается, что за нарушение таможенных правил на гражданку Украины составлен протокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины "Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля".

Напомним, в Киеве обнаружили контрабанду брендовой одежды на более чем 100 млн гривен.

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