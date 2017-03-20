Названо топ країн еміграції жителів Закарпаття
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 20 березня. УНН. Протягом минулого 2016 року 976 закарпатців оформили виїзд на постійне місце проживання у країни далекого зарубіжжя, передає УНН з посиланням на прес-службу Головного управління ДМС України в Закарпатській області.
За інформацією ГУ Державної міграційної служби в Закарпатській області, найпопулярнішими країнами для еміграції закарпатців є Угорщина, США та Ізраїль.
Крім того, минулого року 249 іноземців та осіб без громадянства подали клопотання та набули громадянства України.
Наразі на обліку в області перебуває 2 тис. 471 іммігрант та 1 тис. 515 іноземців, документованих посвідкою на тимчасове проживання. Більшість із них знаходиться на території Закарпаття через навчання та у зв’язку із возз’єднанням сім’ї з громадянином України.
Нагадаємо, 17 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагатиме від відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова здати паспорт Британії стороні обвинувачення чи відповідним компетентним органам.