Назван топ стран эмиграции жителей Закарпатской области

По информации ГУ Государственной миграционной службы в Закарпатской области, самыми популярными странами для эмиграции жителей Закарпатской области есть Венгрия, США и Израиль.

Кроме того, в прошлом году 249 иностранцев и лиц без гражданства подали ходатайства и получили гражданство Украины.

Сейчас на учете в области находится 2 тыс. 471 иммигрант и 1 тыс. 515 иностранцев, документированных видом на жительство. Большинство из них находится на территории области для учебы и в связи с воссоединением семьи с гражданином Украины.

Напомним, 17 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура потребует от отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова сдать паспорт Великобритании стороне обвинения или соответствующим компетентным органам.