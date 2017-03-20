Назван топ стран эмиграции жителей Закарпатской области
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 20 марта. УНН. В течение прошлого 2016 года 976 закарпатцев оформили выезд на постоянное место жительства в страны дальнего зарубежья, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГМС Украины в Закарпатской области.
По информации ГУ Государственной миграционной службы в Закарпатской области, самыми популярными странами для эмиграции жителей Закарпатской области есть Венгрия, США и Израиль.
Кроме того, в прошлом году 249 иностранцев и лиц без гражданства подали ходатайства и получили гражданство Украины.
Сейчас на учете в области находится 2 тыс. 471 иммигрант и 1 тыс. 515 иностранцев, документированных видом на жительство. Большинство из них находится на территории области для учебы и в связи с воссоединением семьи с гражданином Украины.
Напомним, 17 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура потребует от отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова сдать паспорт Великобритании стороне обвинения или соответствующим компетентным органам.