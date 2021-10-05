Microsoft випустила Windows 11 за день до заявленої дати

Деталі

Microsoft повідомляє, що користувачі, які придбали пристрої на платформі Windows 10 недавно, можуть оновити операційну систему вже зараз. Однак в компанії припускають, що лише до середини 2022 року новинка буде доступна для всіх сумісних пристроїв.

Персональні комп'ютери і ноутбуки з попередньо встановленою Windows 11 надійдуть у продаж 5 жовтня, в день офіційної дати виходу нової операційної системи.

Що нового?

Оновлення торкнеться інтерфейсу, меню "Пуск" і віджетів. Зміни також торкнуться сервіс для установки програм Microsoft Store, інтеграцію з платформою для відеоконференцій Microsoft Teams і кілька інших функцій. У найближчі кілька місяців розробники Microsoft протестують ще одне нововведення - можливість використовувати в Windows 11 додатки для Android.