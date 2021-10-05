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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 108546 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 105330 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104555 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
Microsoft выпустила Windows 11 за день до заявленной даты

Microsoft выпустила Windows 11 за день до заявленной даты

Киев  •  УНН

 • 23022 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Операционная система Windows 11 стала доступна для загрузки на день раньше заявленной даты. Об этом в понедельник сообщил интернет-портал The Verge, передает УНН.

Детали

Microsoft сообщает, что пользователи, которые приобрели устройства на платформе Windows 10 недавно, могут обновить операционную систему уже сейчас. Однако в компании предполагают, что только к середине 2022 новинка будет доступна для всех совместимых устройств.

Персональные компьютеры и ноутбуки с предустановленной Windows 11 поступят в продажу 5 октября, в день официальной даты выхода новой операционной системы.

Что нового?

Обновления коснется интерфейса, меню “Пуск” и виджетов. Изменения также коснутся сервис для установки программ Microsoft Store, интеграцию с платформой для видеоконференций Microsoft Teams и несколько других функций. В ближайшие несколько месяцев разработчики Microsoft протестуют еще одно новшество — возможность использовать в Windows 11 приложения для Android.

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