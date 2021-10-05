Microsoft выпустила Windows 11 за день до заявленной даты
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Операционная система Windows 11 стала доступна для загрузки на день раньше заявленной даты. Об этом в понедельник сообщил интернет-портал The Verge, передает УНН.
Детали
Microsoft сообщает, что пользователи, которые приобрели устройства на платформе Windows 10 недавно, могут обновить операционную систему уже сейчас. Однако в компании предполагают, что только к середине 2022 новинка будет доступна для всех совместимых устройств.
Персональные компьютеры и ноутбуки с предустановленной Windows 11 поступят в продажу 5 октября, в день официальной даты выхода новой операционной системы.
Что нового?
Обновления коснется интерфейса, меню “Пуск” и виджетов. Изменения также коснутся сервис для установки программ Microsoft Store, интеграцию с платформой для видеоконференций Microsoft Teams и несколько других функций. В ближайшие несколько месяцев разработчики Microsoft протестуют еще одно новшество — возможность использовать в Windows 11 приложения для Android.