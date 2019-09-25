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Ми всі за оренду: чому села проти одноразового продажу землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Запропонована модель відкриття ринку землі передбачає лише одноразове отримання вигоди. Тоді як села потребують постійної фінансової підтримки. Про це у коментарі УНН заявила глава Озерянської сільради (Полтавська область) Наталія Синяговська.

Ми всі за оренду: чому села проти одноразового продажу землі

На території цього села орендують та обробляють землю два агропідприємства "Кернел" і "Добробут". Попри реєстрацію в іншій місцевості, "Кернел" виділяє чималу фінансову допомогу для ремонту доріг та благоустрою.

"Без цієї компанії ми не уявляємо сьогодні Дні села, очищення взимку доріг, скошених бур'янів на узбіччі й інших важливих справ", - каже Синяговська.

Тому коли пропонують просто продати землю і на цьому все, це нікого не влаштовує, продовжує вона. Потрібні або зміни в законодавство, коли нові власники землі будуть платити за місцем обробки землі, або залишати оренду і допомогу агровиробників, впевнена глава сільради.

"Якщо знімають мораторій і не змінюють законодавство — тільки оренда, якщо знімають мораторій і змінюють законодавство — продаж. Якщо просто продавати землю — власники та бюджет отримають гроші, але лише один раз і на цьому все закінчиться. Тому ми всі за оренду", - підкреслила вона.

Про це ж каже глава Річківської ОТГ Сумської області Микола Солодовник. У цій місцевості обробляє землю інший великий агрохолдинг - "Миронівський хлібопродукт" (МХП).

"Поки не відомо, який саме механізм продажу земель буде затверджений. Але поки ми за те, щоб стабільно, щороку отримувати орендну плату. Тому що сільські бюджети добре наповнюються, у тому числі, коштом орендарів", - сказав він.

Приклад тому — ще один "підопічний" МХП — Степанецька ОТГ Канівського району, яка вирвалася зі статусу "депресивного району" в лідери рейтингу економічного благополуччя Черкаської області. Загальний бюджет ОТГ збільшився з 9,5 млн грн до 76 млн грн, при цьому 80% надходжень забезпечують місцеві компанії МХП.

Крім податків, важливу роль МХП грає і в облаштуванні соціальної інфраструктури. Ремонт садків, шкіл, доріг, медичних пунктів — усе це часто на плечах холдингу.

Але все це села можуть втратити, тому й не поспішають цілком підтримувати модель одноразового продажу землі.

Докладніше про те, чому українська земля може дістатися іноземцям, а села — залишитися без грошей, читайте в огляді експертів на УНН.

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