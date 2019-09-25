Мы все за аренду: почему села против одноразовой продажи земли

На территории этого села арендуют и обрабатывают землю два агропредприятия "Кернел" и "Добробут". Несмотря на регистрацию в другой местности, "Кернел" выделяет немалую финансовую помощь для ремонта дорог и благоустройства.

"Без этой компании мы не представляем сегодня Дни села, очищение зимой дорог, скошенных бурьянов у обочин и прочих важных дел", - говорит Синяговская.

Поэтому когда предлагают просто продать землю и на этом все, это никого не устраивает, продолжает она. Нужны либо изменения в законодательство, когда новые собственники земли будут платить по месту обработки земли, либо оставлять аренду и помощь агропроизводителей, уверена глава сельсовета.

"Если снимают мораторий и не меняют законодательство – только аренда, если снимают мораторий и меняют законодательство – продажа. Если просто продавать землю – собственники и бюджет получат деньги, но всего один раз и на этом все закончится. Поэтому мы все за аренду", - подчеркнула она.

Об этом же говорит глава Ричковской ОТГ Сумской области Николай Солодовник. В этой местности обрабатывает землю другой крупный агрохолдинг – "Мироновский хлебопродукт" (МХП).

"Пока не известно, какой именно механизм продажи земель будет утвержден. Но пока мы за то, чтобы стабильно, каждый год получать арендную плату. Потому что сельские бюджеты хорошо наполняются, в том числе, за счет арендаторов", - сказал он.

Пример тому — еще один "подопечный" МХП — Степанецкая ОТГ Каневского района, которая вырвалась из статуса "депрессивного района" в лидеры рейтинга экономического благополучия Черкасской области. Общий бюджет ОТГ увеличился с 9,5 млн грн до 76 млн грн, при этом 80% поступлений обеспечивают местные компании МХП.

Помимо налогов, немаловажную роль МХП играет и в обустройстве социальной инфраструктуры. Ремонт садиков, школ, дорог, медицинских пунктов – все это зачастую на плечах холдинга.

Но всего этого села могут лишиться, поэтому и не спешат всецело поддерживать модель одноразовой продажи земли.

Подробнее о том, почему украинская земля может достаться иностранцам, а села – остаться без денег, читайте в обзоре экспертов на УНН.