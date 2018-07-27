Меттіс: ситуація навколо пастора Брансона не впливає на військове співробітництво США і Туреччини

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Напруженість між Вашингтоном і Анкарою через ситуацію навколо ув’язненого в Туреччині американського пастора Ендрю Брансон і загроз президента Дональда Трампа ввести санкції проти Туреччині не впливають на військову взаємодію між двома країнами. У цьому запевнив у п’ятницю журналістів міністр оборони США Джеймс Меттіс, інформує УНН.

“Ніякого впливу на американо-турецькі відносини і військові операції на даний момент немає. Ми продовжуємо тісну взаємодію”, — сказав глава Пентагону, відповідаючи на відповідне запитання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конгрес США заморозив поставки Туреччини F-35 через закупівель C-400

Після цього міністру також було поставлено питання, чи справляють якийсь негативний вплив на військову кооперацію двох країн спроби Конгресу США заборонити поставки Анкарі винищувачів-бомбардувальників F-35 через придбання російських зенітних ракетних систем С-400. “Ніякого ефекту немає. Як я вже сказав, у нас немає проблем зі Туреччиною з точки зору взаємодії у військовій сфері, ми продовжуємо працювати разом зі нашими союзниками по НАТО”, — вказав Меттіс.

Нагадаємо, в четвер офіційний представник Білого дому Хоган Гідлі заявив, що Сполучені Штати введуть санкції стосовно Туреччини, якщо американський пастор Ендрю Брансон не буде відпущений на свободу. Трамп заявив, що очікує повернення пастора до США і пригрозив Туреччині санкціями, якщо цього не станеться. Аналогічну позицію висловив і віце-президент Майкл Пенс.

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