Мэттис: ситуация вокруг пастора Брансона не влияет на военное сотрудничество США и Турции

“Никакого влияния на американо-турецкие отношения и военные операций на данный момент нет. Мы продолжаем тесное взаимодействие”, — сказал глава Пентагона, отвечая на соответствующий вопрос.

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После этого министру также был задан вопрос, оказывают ли какое негативное влияние на военную кооперацию двух стран попытки Конгресса США запретить поставки Анкаре истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. “Никакого эффекта нет. Как я уже сказал, у нас нет проблем с Турцией с точки зрения взаимодействия в военной сфере, мы продолжаем работать вместе с нашими союзниками по НАТО”, — отметил Мэттис.

Напомним, в четверг официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении Турции, если американский пастор Эндрю Брансон не отпуститят на свободу. Трамп заявил, что ожидает возвращения пастора в США и пригрозил Турции санкциями, если этого не произойдет. Аналогичную позицию высказал и вице-президент Майкл Пенс.