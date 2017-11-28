Мессі став найбільш високооплачуваним футболістом світу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Стали відомі фінансові деталі нового контракту аргентинського бомбардира каталонської "Барселони" Ліонеля Мессі, повідомляє УНН з посиланням на Marca.
За інформацією видання, аргентинець за новою угодою отримуватиме по 43 мільйони євро в рік (3,6 мільйона на місяць, 900 тисяч в тиждень, близько 125 тисяч євро в день).
Таким чином, аргентинець обігнав попереднього автора рекордної зарплати Карлоса Тевеса, який виступає в Китаї (38 млн євро) та форварда "ПСЖ" Неймара (36).
Відзначимо, що в нинішній кампанії Мессі провів 20 поєдинків в яких забив 16 голів. Загалом в активі футболіста 603 матчі та 523 голи у складі "Барселони".
Як повідомляв УНН, нападнику "синьо-гранатових" вручили четверту "Золоту бутсу".