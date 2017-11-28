Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

По информации издания, аргентинец по новому соглашению будет получать по 43 миллионов евро в год (3,6 миллиона в месяц, 900 000 в неделю, около 125 000 евро в день).

Таким образом, аргентинец обогнал предыдущего автора рекордной зарплаты Карлоса Тевеса, который выступает в Китае (38 млн евро) и форварда "ПСЖ" Неймара (36).

Отметим, что в нынешней кампании Месси провел 20 поединков в которых забил 16 голов. Всего в активе футболиста 603 матча и 523 гола в составе "Барселоны".

Как сообщал УНН, нападающему "сине-гранатовых" вручили четвертую "Золотую бутсу".