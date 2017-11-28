Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Стали известны финансовые детали нового контракта аргентинского бомбардира каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает УНН со ссылкой на Marca.
По информации издания, аргентинец по новому соглашению будет получать по 43 миллионов евро в год (3,6 миллиона в месяц, 900 000 в неделю, около 125 000 евро в день).
Таким образом, аргентинец обогнал предыдущего автора рекордной зарплаты Карлоса Тевеса, который выступает в Китае (38 млн евро) и форварда "ПСЖ" Неймара (36).
Отметим, что в нынешней кампании Месси провел 20 поединков в которых забил 16 голов. Всего в активе футболиста 603 матча и 523 гола в составе "Барселоны".
Как сообщал УНН, нападающему "сине-гранатовых" вручили четвертую "Золотую бутсу".