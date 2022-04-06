Мешканка Київської області відібрала у п'яних окупантів боєприпаси та віддала українським захисникам
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В селі Перемога Київської області місцева мешканка відібрала в російських окупантів боєприпаси, поки ті спали п'яними. Бойові патрони жінка віддала українським захисникам. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram, передає УНН.
Деталі
Вона розповіла, що у їхньому селі перебували російські окупанти. Коли вони п'яними лягли спати, жінка прийшла та забрала у них цинк з боєприпасами і сховала в надійне місце.
Пізніше село від окупантів звільнили Збройні сили України, а жителька Київської області віддала українській армії трофейну зброю.
"Мене могли розстріляти, але я вкрала для нашої армії", - сказала вона.
Нагадаємо
У Харківській області жінка власноруч спалила російський БТР.