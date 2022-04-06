Мешканка Київської області відібрала у п'яних окупантів боєприпаси та віддала українським захисникам

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Вона розповіла, що у їхньому селі перебували російські окупанти. Коли вони п'яними лягли спати, жінка прийшла та забрала у них цинк з боєприпасами і сховала в надійне місце.

Пізніше село від окупантів звільнили Збройні сили України, а жителька Київської області віддала українській армії трофейну зброю.

"Мене могли розстріляти, але я вкрала для нашої армії", - сказала вона.

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У Харківській області жінка власноруч спалила російський БТР.