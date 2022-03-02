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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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Мерія Москви відмовила активістам у проведенні "Маршу миру" на знак протесту війни з Україною

Мерія Москви відмовила активістам у проведенні "Маршу миру" на знак протесту війни з Україною

Київ • УНН

 • 241772 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Мерія міста Москва відмовила організаторам "Маршу миру" в проведенні акції 5 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Журналісти повідомляють про те, що на питання - чи можуть опозиціонери все одно спробувати провести акцію, представник московського відділення партії ПАРНАС Софія Алексєєва заявила, що особисто вона "буде керуватися законодавством РФ і здоровим глуздом", але за інших відповідати не може.

Додамо

Загалом по 103 містах Росії затримали 6 440 мітингувальників:

  • 3 126 - Москва;
  • 2 084 - Санкт-Петербург;
  • 125 - Єкатеринбург;
  • 108 - Краснодар;
  • 101 - Нижній Новгород;
  • 73 - Новосибірськ;
  • 71 - Казань.
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