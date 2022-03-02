Мэрия Москвы отказала активистам в проведении “Марша мира” в знак протеста войны с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Мэрия города Москва отказала организаторам “Марша мира” в проведении акции 5 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Журналисты сообщают о том, что на вопрос - могут ли оппозиционеры все равно попробовать провести акцию, представитель московского отделения партии ПАРНАС Софья Алексеева заявила, что лично она "будет руководствоваться законодательством РФ и здравым смыслом", но за других отвечать не может.
Добавим
В целом по 103 городах России задержали 6 440 митингующих:
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- 3 126 - Москва;
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- 2 084 - Санкт-Петербург;
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- 125 - Екатиренбург;
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- 108 - Краснодар;
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- 101 - Нижний Новгород;
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- 73 - Новосибирск;
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- 71 - Казань.
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