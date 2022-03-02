Мэрия Москвы отказала активистам в проведении “Марша мира” в знак протеста войны с Украиной

Детали

Журналисты сообщают о том, что на вопрос - могут ли оппозиционеры все равно попробовать провести акцию, представитель московского отделения партии ПАРНАС Софья Алексеева заявила, что лично она "будет руководствоваться законодательством РФ и здравым смыслом", но за других отвечать не может.

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В целом по 103 городах России задержали 6 440 митингующих: