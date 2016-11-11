Мережу наркопритонів ліквідували на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Мережу наркопритонів, де виготовляли та продавали важкі наркотики, викрила у Дрогобицькому районі на Львівщині Служба безпеки України спільно з прокуратурою. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Під час шести санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили понад 20 мл опію ацетильованого, майже 400 г амфетаміну, майже п’ятнадцять таблеток “Subutex”, оксибутират натрію та інші наркомісткі лікарські засоби.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.