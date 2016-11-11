Сеть наркопритонов ликвидировали во Львовской области

Во время шести санкционированных обысков сотрудники СБУ изъяли более 20 мл опия ацетилированного, почти 400 г амфетамина, почти пятнадцать таблеток "Subutex", оксибутират натрия и другие наркосодержащие лекарственные средства.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.