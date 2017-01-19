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Мережа АЗК WOG поставила в Україну 1,8 млн т нафтопродуктів - гендиректор

Мережа АЗК WOG поставила в Україну 1,8 млн т нафтопродуктів - гендиректор

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Компанія WOG вже десятий рік поспіль підтверджує статус імпортера нафтопродуктів номер один в Україні. Про це під час прес – конференції повідомив генеральний директор компанії WOG Сергій Корецький, передає кореспондент УНН.

“Досягнення компанії WOG у 2016 році, по-перше, це черговий рік вже 10 рік поспіль, підтвердження статусу імпортеру номер один нафтопродуктів в Україні. Майже 1, 8 млн тонн компанія WOG поставила імпортних, якісних Євро — 5 стандартів нафтопродуктів у нашу державу. За останні три роки наша доля національного ринку нафтопродуктів зросла з 22% до 26% світлих нафтопродуктів у державі”, — сказав С.Корецький.

Також він зауважив, що одним із основних досягнень минулого року компанії є проекти WOG CAFÉ і WOG-маркет поза межами наших автозаправних станцій.

“Я вважаю, що одним із основних досягнень минулого року стали проекти WOG CAFÉ і WOG-маркет поза межами наших автозаправних станцій. А саме існує 20 точок WOG CAFÉ поза межами АЗК. Це і в центральних частинах Києва, Львова і в швидкісних поїздах інтерсіті. Ми проектом більш, ніж задоволені, і вважаємо його успішним. Маємо чіткі амбіційні плани продовжувати його тиражувати. І це одне з ключових досягнень”, — сказав С.Корецький.

За його словами, у 2016 році було відкрито п’ять нових АЗК WOG, та переформатовано майже 150 заправних комплексів.

За словами С. Корецького, що компанія у своїй діяльності робить ставку на інновації.

“Ми продовжуємо нарощувати кількість абонентів в мобільному додатку WOG PRIDE. В цьому додатку нашої системи лояльності більше 150 тис підписників, які активно ним користуються. Ми навіть не розраховували, що так буде розвиватися цей мобільний додаток, і відповідно, ми робимо ставку на технологічність та на інновації у наступних роках”, — зауважив він.

Як повідомляв УНН, компанія WOG відкрила у Києві один з найбільших АЗК нового формату.

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