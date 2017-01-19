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Сеть АЗК WOG поставила в Украину 1,8 млн т нефтепродуктов - гендиректор

Сеть АЗК WOG поставила в Украину 1,8 млн т нефтепродуктов - гендиректор

Киев • УНН

 • 11988 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Компания WOG уже десятый год подряд подтверждает статус импортера нефтепродуктов номер один в Украине. Об этом во время пресс - конференции сообщил генеральный директор компании WOG Сергей Корецкий, передает корреспондент УНН.

"Достижения компании WOG в 2016 году, во-первых, это очередной год уже 10 год подряд, подтверждения статуса импортера номер один нефтепродуктов в Украине. Почти 1,8 млн тонн компания WOG поставила импортных, качественных Евро - 5 стандартов нефтепродуктов в наше государство. За последние три года наша судьба национального рынка выросла с 22% до 26% светлых нефтепродуктов в государстве", - сказал С.Корецкий.

Также он отметил, что одним из основных достижений прошлого года компании являются проекты WOG CAFÉ и WOG-маркет за пределами наших автозаправочных станций.

"Я считаю, что одним из основных достижений прошлого года стали проекты WOG CAFÉ и WOG-маркет за пределами наших автозаправочных станций. А именно существует 20 точек WOG CAFÉ вне АЗК. Это и в центральных частях Киева, Львова и в скоростных поездах Интерсити. Мы проектом более чем довольны, и считаем его успешным. Есть четкие амбициозные планы продолжать его тиражировать. И это одно из ключевых достижений", - сказал С.Корецкий.

По его словам, в 2016 году было открыто пять новых АЗК WOG, и переформатировано почти 150 заправочных комплексов.

По словам С.Корецкого, компания в своей деятельности делает ставку на инновации.

"Мы продолжаем наращивать количество абонентов в мобильном приложении WOG PRIDE. В этом приложении нашей системы лояльности более 150 тыс подписчиков, которые активно им пользуются. Мы даже не рассчитывали, что так будет развиваться это мобильное приложение, и соответственно, мы делаем ставку на технологичность и на инновации в последующие годы", - отметил он.

Как сообщал УНН, компания WOG открыла в Киеве одну из крупнейших АЗС нового формата.

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