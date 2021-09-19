Мер Йоганнесбурга загинув в ДТП

Деталі

За даними видання, в цей день політик супроводжував президента ПАР Сирила Рамапосу і главу уряду провінції Гаутенг в поїздці в передмістя Йоганнесбурга Соуето в рамках кампанії перед виборами до місцевих органів влади. Про подробиці ДТП не повідомляється.

Уряд провінції Гаутенг, адміністративним центром якої є Йоганнесбург, на своїй сторінці в Twitter висловило співчуття у зв’язку із загибеллю глави міста.

Нагадаємо

На Одещині в ДТП загинули троє поліцейських.