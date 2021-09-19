Мер Йоганнесбурга загинув в ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Нещодавно обраний мер південноафриканського міста Йоганнесбург Джоліді Матонга загинув в автокатастрофі в суботу. Про це повідомило Bloomberg, передає УНН.
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За даними видання, в цей день політик супроводжував президента ПАР Сирила Рамапосу і главу уряду провінції Гаутенг в поїздці в передмістя Йоганнесбурга Соуето в рамках кампанії перед виборами до місцевих органів влади. Про подробиці ДТП не повідомляється.
Уряд провінції Гаутенг, адміністративним центром якої є Йоганнесбург, на своїй сторінці в Twitter висловило співчуття у зв’язку із загибеллю глави міста.
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