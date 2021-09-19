Мэр Йоханнесбурга погиб в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Недавно избранный мэр южноафриканского города Йоханнесбурга Джолиди Матонга погиб в автокатастрофе в субботу. Об этом сообщил Bloomberg, передает УНН.
Детали
По данным издания, в этот день политик сопровождал президента ЮАР Сирила Рамапосу и главу правительства провинции Гаутенг в поездке в пригород Йоханнесбурга Соуэто в рамках кампании перед выборами в местные органы власти. О подробностях ДТП не сообщается.
Правительство провинции Гаутенг, административным центром которой является Йоханнесбург, на своей странице в Twitter выразило соболезнования в связи с гибелью главы города.
Напомним
В Одесской области в ДТП погибли трое полицейских.