Мер Хмельницького назвав топ завдань на 2017 рік
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. У 2017 році мер Хмельницького Олександр Симчишин вважає важливим реалізувати транспортну і медичну реформи. Про це мер Хмельницького неодноразово говорив публічно і в кулуарах, передає кореспондент УНН.
Так, в планах у мера Хмельницького - вдосконалення транспортної мережі міста і завершення розпочатої у 2016 році медичної реформи.
Також О.Симчишин планує побудувати в місті сучасний притулок для тварин і велодоріжки для любителів велосипедних прогулянок.
Одним з головних досягнень в цьому році очільник Хмельницького вважає здачу в експлуатацію дитячого дошкільного навчального закладу.
"Вперше за багато років у Хмельницькому відкрили новий дитячий садочок. У 2017-му плануємо будувати садочки і школи", - зазначив О.Симчишин кореспонденту УНН.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, голова Херсонської ОДА розповів про топ-плани на 2017 рік.