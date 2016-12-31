Городской голова Хмельницкого назвал топ задачи на 2017 год
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. В 2017 году мэр Хмельницкого Александр Симчишин считает важным реализовать транспортную и медицинскую реформы. Об этом мэр Хмельницкого неоднократно говорил публично и в кулуарах, передает корреспондент УНН.
Так, в планах у городского головы Хмельницкого - совершенствование транспортной сети города и завершение начатой в 2016 году медицинской реформы.
Также А.Симчишин планирует построить в городе современный приют для животных и велодорожки для любителей велосипедных прогулок.
Одним из главных достижений в этом году глава Хмельницкого считает сдачу в эксплуатацию детского дошкольного учебного заведения.
"Впервые за много лет в Хмельницком открыли новый детский сад. В 2017-м планируем строить сады и школы", - отметил А.Симчишин корреспонденту УНН.
Напомним, как сообщал УНН, глава Херсонской ОГА рассказал о топ-планах на 2017 год.