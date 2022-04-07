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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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Мер Дніпра просить виїжджати з міста: передусім жінок, дітей та літніх людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Мер Дніпра Борис Філатов під час брифінгу рекомендував евакуюватися з міста жінкам, дітям, людям похилого віку, а також деяким іншим, пише УНН.

Мер Дніпра просить виїжджати з міста: передусім жінок, дітей та літніх людей

Цитата

"Ситуація поступово на Донбасі розжарюється, і ми розуміємо, що квітень буде досить гарячим, тому велике дуже прохання! Усім, хто має змогу, як я вже казав неодноразово – виїхати. Насамперед це стосуватиметься жінок, дітей та літніх людей. І хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури, хто не задіяний на промислових підприємствах. Хто не виробляє додатковий продукт і прямо не інтегрований в економіку. Я все-таки рекомендував би побути в безпечнішому місці", - сказав Філатов.

Доповнення

Генштаб ЗСУ інформує, що основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

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