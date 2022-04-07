Мер Дніпра просить виїжджати з міста: передусім жінок, дітей та літніх людей

Цитата

"Ситуація поступово на Донбасі розжарюється, і ми розуміємо, що квітень буде досить гарячим, тому велике дуже прохання! Усім, хто має змогу, як я вже казав неодноразово – виїхати. Насамперед це стосуватиметься жінок, дітей та літніх людей. І хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури, хто не задіяний на промислових підприємствах. Хто не виробляє додатковий продукт і прямо не інтегрований в економіку. Я все-таки рекомендував би побути в безпечнішому місці", - сказав Філатов.

Доповнення

Генштаб ЗСУ інформує, що основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.