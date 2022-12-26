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Мельник просить надати Україні західні винищувачі та військові кораблі

Мельник просить надати Україні західні винищувачі та військові кораблі

Київ • УНН

 • 470639 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в інтерв'ю для агентства dpa, попросив надати Києву західні винищувачі та військові кораблі на додаток до танків після обіцянки США надати системи ППО Patriot, інформує УНН.

Деталі

Україна дуже вдячна США за нові сміливі кроки, сказав Мельник.

«Але зрозуміло: є ще багато табу, які треба порушити. Нам терміново потрібні західні танки, винищувачі, бойові кораблі, системи залпового вогню, боєприпаси».

За словами колишнього посла у Німеччині, це було його єдине різдвяне бажання. Інакше війна затягнеться та принесе Україні ще більше страждань, смертей та розрухи, додав Мельник.

Мельник сказав, що путін готував своїх військових та громадян до дуже довгої війни, мобілізуючи всі наявні ресурси.

«Українці готові боротися за визволення своєї Батьківщини, зокрема й Криму, поки ми дихаємо. Це точно, хоч би що робили наші партнери», - додав він.

Мельник відкинув переговори з росією, назвавши розмови кремля про явну готовність до переговорів "чистим блефом".

Він категорично виключив можливість відмови України від будь-яких частин своєї території. "Це є неприйнятним для Києва. Цього ніколи не станеться", - сказав Мельник.

Додамо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підсумував візит президента Зеленського до США в контексті отримання потрібної зброї, та зазначив, що, "вся потрібна зброя буде, це лише питання часу".

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