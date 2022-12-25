Кулеба про підсумки візиту до США: "Отримали Patriot - отримаємо й усе інше"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підсумував візит президента Зеленського до США в контексті отримання потрібної зброї, та зазначив, що, "вся потрібна зброя буде, це лише питання часу", інформує УНН посилаючись на виступ міністра в ефірі телемарафону.
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"Якщо підсумувати всі залаштункові розмови і не лише в Вашингтоні, але і в інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу. Є психологічні, логістичні і політичні причини. Але з цими причинами треба працювати і ми будемо з ними працювати", - зазначив міністр.
"Рішення яке здавалося неможливим, і для того щоб його не ухвалювати наводилися найрізноманітніші аргументи, стало реальністю! Ми отримали Patriot, отримаємо й все інше".
Додамо
Для того, щоб українські війська були належним чином підготовлені для роботи з системою батарей Patriot, знадобиться "кілька місяців".