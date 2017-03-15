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"Мега джек-пот" лотереї "Мегалот" досяг майже 13 млн грн

"Мега джек-пот" лотереї "Мегалот" досяг майже 13 млн грн

Київ • УНН

 • 8238 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. “Мега джек-пот” лотереї “Мегалот” становить вже 12 млн 900 тис. грн, а “Мегаприз” — 1 млн 450 тис. грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Розіграш чергового тиражу лотереї відбудеться сьогодні на Першому національному телеканалі України о 22:40.

За даними “М.С.Л.”, під час розіграшу минулого тиражу (№ 1621 від 11 березня 2017 року) максимальна сума виграшу становила понад п’ять з половиною тисяч гривень.

Нагадаємо, 18 лютого житель міста Дніпро виграв “Мегаприз” лотереї “Мегалот” на суму понад 6 млн грн. Виграшна ставка була зроблена в місті Дніпро, а саме на точці продажу лотерейних білетів “М.С.Л.”, що розташувалась у ТРЦ “Караван” на вулиці Нижньодніпровська, 17.

У своїй ігровій картці переможець скористався системною ставкою. Загальна вартість його чека склала 140 гривень. При цьому мінімальна вартість однієї гри — 5 гривень. Наразі цей виграш є найбільшим серед усіх виграшів у лотереях компанії “М.С.Л.” у 2017 році.

Умови лотереї такі: “Мегаприз” — приз за 6 вгаданих чисел; “Мега джек-пот” — приз за 6 вгаданих чисел та додаткову “мегакульку”, яка подвоює виграші.

Як раніше повідомляли в “М.С.Л”., за весь час проведення лотереї “Мегалот” гравцями було виграно понад 270 млн грн.

Українські Національні Новини

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