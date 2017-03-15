"Мега джек-пот" лотереи "Мегалот" достиг почти 13 млн грн

Розыгрыш очередного тиража лотереи состоится сегодня на Первом национальном телеканале Украины в 22:40.

По данным "М.С.Л.", во время розыгрыша прошлого тиража (№ 1621 от 11 марта 2017 года) максимальная сумма выигрыша составила более чем пять с половиной тысяч гривен.

Напомним, 18 февраля житель города Днепр выиграл "Мегаприз" лотереи "Мегалот" на сумму более 6 млн грн. Выигрышная ставка была сделана в городе Днепр, а именно на точке продажи лотерейных билетов "М.С.Л.", которая расположилась в ТРЦ "Караван" на улице Нижнеднепровская, 17.

В своей игровой карточке победитель воспользовался системной ставкой. Общая стоимость его чека составила 140 гривен. При этом минимальная стоимость одной игры - 5 гривен. На сегодняшний день этот выигрыш является крупнейшим среди всех выигрышей в лотереях компании "М.С.Л." в 2017 году.

Условия лотереи таковы: "Мегаприз" - приз за 6 угаданных чисел; "Мега джек-пот" - приз за 6 угаданных чисел и дополнительный "мегашар", который удваивает выигрыш.

Как ранее сообщали в "М.С.Л"., за все время проведения лотереи "Мегалот" игроками было выиграно более 270 млн грн.