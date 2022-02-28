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Меджліс закликає світ визнати РФ державою-терористом

Меджліс закликає світ визнати РФ державою-терористом

Київ • УНН

 • 116608 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Меджліс кримськотатарського народу закликав світ визнати Російську Федерацію державою - терористом. Про це йдеться в заяві, опублікованій головою Меджлісу Рефатом Чубаровим у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Меджліс кримськотатарського народу закликає міжнародне співтовариство визнати РФ — державою терористом, а її військово-політичне керівництво — міжнародними злочинцями”, — ідеться в заяві.

Він також закликав НАТО, США та ЄС закрити небо над Україною та запровадити повне ембарго на постачання нафтопродуктів із Росії. Меджліс звертається до глав держав – членів Організації ісламського співробітництва із закликом "припинити будь-які форми співпраці з РФ та взаємодії з військовими злочинцями, які очолюють цю терористичну державу".

Водночас він закликає лідерів держав-членів Організації тюркських держав засудити агресію РФ проти України та вимагати від Володимира Путіна негайно припинити воєнні дії проти України, звільнити окуповані українські території включно з Автономною Республікою Крим і Севастополем.

У представницькому органі кримськотатарського народу підтримали ініціативу Верховної Ради щодо створення Генеральною Асамблеєю ООН трибуналу для розгляду злочинів путінського режиму проти України, Грузії та інших держав.

Також зазначається, що Меджліс захоплюється мужністю, відвагою, самовідданістю та патріотизмом громадянського суспільства України. При цьому кожному російському бійцю, який ступив на українську землю, пропонується негайно скласти зброю та здатися.

Нагадаємо 

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