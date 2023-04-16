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Медсестри Великої Британії готові страйкувати до Різдва – лідер профспілки

Медсестри Великої Британії готові страйкувати до Різдва – лідер профспілки

Київ • УНН

 • 684845 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Медсестри у Великій Британії готові страйкувати до Різдва, якщо вони не зможуть домовитися з урядом про оплату праці, заявив у неділю лідер головної профспілки медсестер країни, передає УНН.

Деталі

Члени Королівського коледжу медсестер (RCN) проведуть страйк наприкінці квітня та на початку травня, а потім проголосують за продовження страйку до кінця року, заявив лідер профспілки Пет Каллен.

"Якщо це голосування пройде успішно, це означатиме подальші страйки аж до Різдва", - сказав Каллен у програмі BBC Sunday with Laura Kuenssberg. При цьому акція вперше пошириться на персонал відділень невідкладної допомоги, інтенсивної терапії та онкологічних відділень.

У п'ятницю члени профспілки відхилили пропозицію уряду про оплату праці та негайно оголосили про ескалацію страйку. Були великі надії, що медсестри в Англії приймуть п'ятивідсоткову пропозицію про надбавку до заробітної плати, запропоновану в березні за посередництва RCN та уряду. Але, зробивши пропозицію своїм членам, RCN заявила, що 54% відхилили її.

Відмова є невдачею для уряду, який сподівався на припинення руйнівного страйку в секторі охорони здоров'я, внаслідок якого було скасовано тисячі операцій та призначень. Уряд заявив, що відмова RCN від пропозиції щодо оплати праці «вкрай розчаровує», і назвав її «справедливою та щедрою».

Крім п'ятивідсоткового збільшення заробітної плати наступного фінансового року, пропозиція включала одноразовий бонус у розмірі не менше ніж 1250 фунтів стерлінгів (1510 доларів США) на людину.

Дві інші профспілки, які представляють працівників охорони здоров'я, ще не оголосили результатів свого голосування на цю пропозицію.

Керівники охорони здоров'я кажуть, що подальші страйки вплинуть на скорочення і так довгих списків очікування на лікування, які прем'єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв скоротити.

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