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Медсестры Великобритании готовы бастовать до Рождества - лидер профсоюза

Медсестры Великобритании готовы бастовать до Рождества - лидер профсоюза

Киев • УНН

 • 684842 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Медсестры в Великобритании готовы бастовать до Рождества, если они не смогут договориться с правительством об оплате труда, заявил в воскресенье лидер главного профсоюза медсестер страны, передает УНН.

Детали

Члены Королевского колледжа медсестер (RCN) проведут забастовку в конце апреля и в начале мая, а затем проголосуют за продление забастовки до конца года, заявил лидер профсоюза Пэт Каллен.

"Если это голосование пройдет успешно, это будет означать дальнейшие забастовки вплоть до Рождества", - сказал Каллен в программе BBC Sunday with Laura Kuenssberg. При этом акция впервые распространится на персонал отделений неотложной помощи, интенсивной терапии и онкологических отделений.

В пятницу члены профсоюза отклонили предложение правительства об оплате труда и немедленно объявили об эскалации забастовки. Были большие надежды, что медсестры в Англии примут пятипроцентное предложение о прибавке к заработной плате, предложенное в марте при посредничестве RCN и правительства. Но, сделав предложение своим членам, RCN заявила, что 54% отклонили его.

Отказ является неудачей для правительства, которое надеялось прекратить разрушительную забастовку в секторе здравоохранения, в результате которой были отменены тысячи операций и назначений. Правительство заявило, что отказ RCN от предложения по оплате труда «крайне разочаровывает», и назвало его «справедливым и щедрым».

Помимо пятипроцентного увеличения заработной платы в следующем финансовом году, предложение включало единовременный бонус в размере не менее 1250 фунтов стерлингов (1510 долларов США) на человека.

Два других профсоюза, представляющих работников здравоохранения, еще не объявили результатов своего голосования по этому предложению.

Руководители здравоохранения говорят, что дальнейшие забастовки повлияют на сокращение и так длинных списков ожидания на лечение, которые премьер-министр Риши Сунак пообещал сократить.

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