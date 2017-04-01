МБК "Миколаїв" звільнив наставника С.Кірлана

“Запрошуючи Сергія В’ячеславовича Кірлана, який ніколи не працював головним тренером команди Суперліги, ми розуміли, що ризикуємо. Ми не задоволені роботою Сергія Кірлана. Із завданням — зайняти місце не нижче 6-го, він не впорався. У важких умовах, в яких знаходився клуб, він виявився найслабшою ланкою, що не проявивши вміння адекватно реагувати на виклики, знаходити інші мотивації для гравців, крім фінансових, отримувати максимальну віддачу в кожному матчі, контролювати дисципліну,” — різко виразився президент команди Борис Безкоровайний.

Окрім того, президент розповів, що підготовку до наступного сезону команда розпочне в серпні і до цього моменту визначиться з новим тренером.

Додамо також, МБК “Миколаїв” завершив регулярний сезон на сьомому місці з показниками 11 перемог і 16 поразок та вилетів у першому колі плей-оф від “Хіміка” (0:2).