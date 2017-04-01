МБК "Николаев" уволил наставника С.Кирлана

"Приглашая Сергея Вячеславовича Кирлан, который никогда не работал главным тренером команды Суперлиги, мы понимали, что рискуем. Мы не довольны работой Сергея Кирлан. С задачей - занять место не ниже 6-го, он не справился. В тяжелых условиях, в которых находился клуб, он оказался самым слабым звеном, не проявив умение адекватно реагировать на вызовы, находить другие мотивации для игроков, кроме финансовых, получать максимальную отдачу в каждом матче, контролировать дисциплину ", - резко выразился президент команды Борис Безкоровайный .

Кроме того, президент рассказал, что подготовка к следующему сезону команда начнет в августе и до этого момента определится с новым тренером.

Добавим также, МБК "Николаев" завершил регулярный сезон на седьмом месте с показателями 11 побед и 16 поражений и вылетел в первом круге плей-офф от "Химика" (0: 2).