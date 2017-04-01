МБК "Николаев" уволил наставника С.Кирлана
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. МБК "Николаев" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Сергеем Кирлан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба из Николаева.
"Приглашая Сергея Вячеславовича Кирлан, который никогда не работал главным тренером команды Суперлиги, мы понимали, что рискуем. Мы не довольны работой Сергея Кирлан. С задачей - занять место не ниже 6-го, он не справился. В тяжелых условиях, в которых находился клуб, он оказался самым слабым звеном, не проявив умение адекватно реагировать на вызовы, находить другие мотивации для игроков, кроме финансовых, получать максимальную отдачу в каждом матче, контролировать дисциплину ", - резко выразился президент команды Борис Безкоровайный .
Кроме того, президент рассказал, что подготовка к следующему сезону команда начнет в августе и до этого момента определится с новым тренером.
Добавим также, МБК "Николаев" завершил регулярный сезон на седьмом месте с показателями 11 побед и 16 поражений и вылетел в первом круге плей-офф от "Химика" (0: 2).