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Майже за кожним звільненим з ОРДЛО військовослужбовцем закріплений психолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Майже за кожним із звільнених з ОРДЛО військовослужбовців та членами їхніх сімей закріплені психологи. Про це розповів сьогодні на брифінгу начальник управління психологічного забезпечення ЗСУ Сергій Грилюк, передає УНН.

Майже за кожним звільненим з ОРДЛО військовослужбовцем закріплений психолог

“Для кожного, хто перебуває безпосередньо в самому центрі, і ті, хто поїхав в інші місця для надання допомоги, закріплені відповідні психологи і здійснюється психологічний супровід”, — сказав він.

Також С.Грилюк уточнив, що до військового госпіталю були госпіталізовані лише військовослужбовці.

“Я скажу, що цивільні, які були як заручники, з ними працює безпосередньо апарат президента України і здійснюються такі ж заходи”, — уточнив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко доручив негайно відновити переговори з РФ про повернення решти заручників

За словами начальника управління психологічного забезпечення ЗСУ, до обміну заручників вони готувалися ще з серпня, для чого вивчали досвід інших країн.

Зокрема, на сьогодні, зазначив він, їм вдалося успішно попрацювати перед звільненням заручників з їхніми сім’ями.

“Є взаємодія практично з усіма сім’ями, а також із військовослужбовцями. Практично за кожним військовослужбовцем і членами їх сімей здійснюється психологічний супровід”, — додав С.Грилюк.

Як повідомляв УНН, 27 грудня відбувся обмін для звільнення українських заручників на Донбасі. З полону звільнили 74 заручників.

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