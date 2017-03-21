Майже 500 столичних будинків захотіли відключитись від опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Юридичні особи, у тому числі ЖБК та ОСББ, можуть подати заявку в центрі обслуговування клієнтів "Київенерго" на відключення централізованого опалення в будь-який час. Наразі подано вже 485 таикх заявок. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київенерго".
"У зв’язку з потеплінням, яке прогнозує Укргідрометцентр, повідомляємо, що юридичні особи, у тому числі ЖБК та ОСББ, можуть подати заявку в центрі обслуговування клієнтів Київенерго на відключення централізованого опалення в будь-який час. На сьогодні ми отримали заявки на відключення опалення від 485 будівель", - йдеться в повідомленні.
Згортання системи централізованого теплопостачання розпочинається після рішення КМДА, підставою для цього є середня температура повітря вище +8°С протягом 3-х діб поспіль. В першу чергу від опалення відключаються адміністративні будівлі, після цього – житло та об’єкти соціальної сфери (дитячи садки, школи, лікарні).
Згортання системи централізованого опалення, згідно з технічним регламентом, триває від трьох до семи днів.
Нагадаємо, що кияни створили петицію з проханням до "Київенерго" завершити опалювальний сезон.