Почти 500 столичных домов захотели отключиться от отопления

"В связи с потеплением, которое прогнозирует Укргидрометцентр, сообщаем, что юридические лица, в том числе ЖСК и ОСМД, могут подать заявку в центре обслуживания клиентов Киевэнерго на отключение централизованного отопления в любое время. На сегодня мы получили заявки на отключение отопление от 485 зданий ", - говорится в сообщении.

Свертывание системы централизованного теплоснабжения начинается после решения КГГА, основанием для этого является средняя температура воздуха выше + 8 ° С в течение 3-х суток подряд. В первую очередь от отопления отключаются административные здания, затем - жилье и объекты социальной сферы (детские сады, школы, больницы).

Свертывание системы централизованного отопления, согласно техническому регламенту, продолжается от трех до семи дней.

Напомним, что киевляне создали петицию с просьбой к "Киевэнерго" завершить отопительный сезон.