Майже 15 тисяч повітряних тривог пролунало в Україні у 2022 році

Деталі

Найбільша кількість тривог була у Харківській області — 1 558. Найменша — у Луганській області (там вона увімкнена постійно).

Далі слідують Донецька (1294), Запорізька (1235) та Дніпропетровська (1190). Найменше тривог оголошувалося на Західній Україні – у Закарпатській (202), Чернівецькій (222), Івано-Франківській (253) та Львівській (254) областях. Київ із 638 тривогами – у середині списку.

Ну що ж трохи статистики за 2022 рік. Дані з 24 лютого, повітряні тривоги на рівні областей. Як все рахувалося можна почитати тут: https://t.co/rt1N6Ins9R pic.twitter.com/sZWkImXFmw