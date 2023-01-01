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Майже 15 тисяч повітряних тривог пролунало в Україні у 2022 році

Майже 15 тисяч повітряних тривог пролунало в Україні у 2022 році

Київ • УНН

 • 678658 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. У 2022 році в Україні пролунало близько 14 870 повітряних тривог, за даними волонтерського сайту alerts.in.ua, передає УНН.

Деталі

Найбільша кількість тривог була у Харківській області — 1 558. Найменша — у Луганській області (там вона увімкнена постійно).

Далі слідують Донецька (1294), Запорізька (1235) та Дніпропетровська (1190). Найменше тривог оголошувалося на Західній Україні – у Закарпатській (202), Чернівецькій (222), Івано-Франківській (253) та Львівській (254) областях. Київ із 638 тривогами – у середині списку.

Ну що ж трохи статистики за 2022 рік. Дані з 24 лютого, повітряні тривоги на рівні областей. Як все рахувалося можна почитати тут: https://t.co/rt1N6Ins9R pic.twitter.com/sZWkImXFmw

— Карта тривог (@alerts_in_ua) January 1, 2023

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