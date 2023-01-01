Почти 15 тысяч воздушных тревог прозвучало в Украине в 2022 году

Детали

Наибольшее количество тревог было в Харьковской области - 1558. Наименьшее - в Луганской области (там она включена постоянно).

Далее следует Донецкая (1294), Запорожская (1235) и Днепропетровская (1190). Меньше всего тревог объявлялось на Западной Украине – в Закарпатской (202), Черновицкой (222), Ивано-Франковской (253) и Львовской (254) областях. Киев с 638 тревогами – в середине списка.

Ну що ж трохи статистики за 2022 рік. Дані з 24 лютого, повітряні тривоги на рівні областей. Як все рахувалося можна почитати тут: https://t.co/rt1N6Ins9R pic.twitter.com/sZWkImXFmw