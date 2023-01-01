Почти 15 тысяч воздушных тревог прозвучало в Украине в 2022 году
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В 2022 году в Украине прозвучало около 14 870 воздушных тревог, по данным волонтерского сайта alerts.in.ua, передает УНН.
Детали
Наибольшее количество тревог было в Харьковской области - 1558. Наименьшее - в Луганской области (там она включена постоянно).
Далее следует Донецкая (1294), Запорожская (1235) и Днепропетровская (1190). Меньше всего тревог объявлялось на Западной Украине – в Закарпатской (202), Черновицкой (222), Ивано-Франковской (253) и Львовской (254) областях. Киев с 638 тревогами – в середине списка.
Ну що ж трохи статистики за 2022 рік. Дані з 24 лютого, повітряні тривоги на рівні областей. Як все рахувалося можна почитати тут: https://t.co/rt1N6Ins9R pic.twitter.com/sZWkImXFmw— Карта тривог (@alerts_in_ua) January 1, 2023