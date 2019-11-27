Матір з дітьми на Прикарпатті потрапила до лікарні з отруєнням
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Матір з двома дітьми з ознаками отруєння госпіталізували на Прикарпатті, причина отруєння встановлюється. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"26 листопада 2019 року до приймального відділення Коломийської ЦРЛ з ознаками отруєння поступили гр. 1982 р.н., діти 2007 р.н. та 2008 р.н. Потерпілих дітей в стані середньої важкості госпіталізовано в Коломийську дитячу лікарню, матір госпіталізовано в Коломийську ЦРЛ, стан – задовільний", - повідомили в управлінні.
Як зазначається, причина отруєння встановлюється.
Нагадаємо, на весіллі у Львові отруїлися 11 людей.