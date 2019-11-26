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Отруєння 11 людей на весіллі у Львові: відкрите кримінальне провадження

Отруєння 11 людей на весіллі у Львові: відкрите кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 9241 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. За фактом отруєння 11 людей у закладі громадського харчування на весіллі у Львові відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

"За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові під час святкування весілля у закладі громадського харчування отруїлися 11 людей.

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