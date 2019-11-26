Отравление 11 человек на свадьбе во Львове: открытое уголовное производство

"По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове во время празднования свадьбы в заведении общественного питания отравились 11 человек.