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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Матір позбавили опіки над 4-річної дочкою на Полтавщині

Матір позбавили опіки над 4-річної дочкою на Полтавщині

Київ • УНН

 • 7775 перегляди

ПОЛТАВА-КИЇВ. 14 листопада. УНН. На Полтавщині служба у справах дітей з неблагополучної родини забрали 4-річну дівчинку, яку виховувала мати із співмешканцем, повідомили у прес-службі ГУНП у Полтавській області, пише УНН-Центр.

До Полтавського відділу поліції звернулись жителі одного із сіл району з проханням перевірити родину дівчинки, оскільки дитина перебувала в занедбаному стані.

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Працівники поліції спільно зі службою у справах дітей навідались за вказаною адресою. Як виявилося, матеріально—побутові умови були не придатні для проживання — у будинку був бруд та антисанітарія. А мати та її співмешканець мали ознаки алкогольного сп’яніння.

На підставі акту обстеження матеріально-побутових умов проживання родини та клопотання служби у справах дітей було прийнято рішення про негайне вилучення дитини із сім’ї. Дівчинку було доставлено до центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Українські Національні Новини

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