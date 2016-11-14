Мать лишили опеки над 4-летней дочерью на Полтавщине
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 14 ноября. УНН. На Полтавщине служба по делам детей из неблагополучной семьи забрали 4-летнюю девочку, которую воспитывала мать с сожителем, сообщили в пресс-службе ГУНП в Полтавской области, пишет УНН-Центр.
В Полтавский отдел полиции обратились жители одного из сел района с просьбой проверить семью девочки, поскольку ребенок находился в запущенном состоянии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за халатности пьяной матери в Харькове погиб малолетний ребенок
Работники полиции совместно со службой по делам детей посетили по указанному адресу. Как оказалось, материально-бытовые условия были непригодны для проживания - в доме была грязь и антисанитария. А мать и ее сожитель имели признаки алкогольного опьянения.
На основании акта обследования материально-бытовых условий проживания семьи и ходатайство службы по делам детей было принято решение о немедленном изъятии ребенка из семьи. Девочку доставили в центр социально-психологической реабилитации детей.