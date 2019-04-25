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Матіос про ДБР: це Camry з двигуном і вихлопною трубою "Запорожця"

Матіос про ДБР: це Camry з двигуном і вихлопною трубою "Запорожця"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос порівняв Державне бюро розслідувань із автомобілем Toyota Camry, що має двигун і вихлопну трубу “Запорожця”. Про це він сказав в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

“Всі знають, що я подавався... на директора ДБР, я пройшов. Але внаслідок політичних перепетій пана Пашинського, держава у вигляді політиків, обрала форму Camry (авто Toyota Camry), але поставила туди двигун "Запорожця" з вихлопною трубою, звідки несеться чорний дим. За аналогом ФБР (Федеральне бюро розслідувань - ред.), має бути не Camry з двигуном "Запорожця“, який, вибачте, пердить і швидкості ніякої, а має бути військовий Hummer, який їде і всі знають, якщо він їде, то невідворотність закону буде”, - розповів Матіос.

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Він також додав, в нашій державі є багато таких пусто-порожніх Camry.

Раніше Матіос заявляв, що Державне бюро розслідувань не зможе ефективно працювати в напрямку розслідування правопорушень, скоєних військовослужбовцями. Для розслідування подібного роду злочинів необхідна військова юстиція та військові суди.

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