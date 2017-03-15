Масштабний мітинг-реквієм до річниці Карпатської України відбувся на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні, 15 березня, понад тисячу закарпатців взяли участь у мітингу-реквіємі до 78-ї річниці проголошення незалежності Карпатської України біля Меморіального комплексу “Красне поле” у Хустському районі на Закарпатті, передає кореспондент УНН.
Під час заходу голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль зачитав Звернення Президента України до Українського народу з нагоди 78-ї річниці проголошення Карпатської України.
“Тема єднання українців була основою ідеології Карпатської України. Закарпатці палко бажали допомогти „...нашим братам скинути московське, польське й румунське ярмо...“. Цим задумам не судилося тоді здійснитися. Новоутворену українську державу відразу ж після її проголошення атакували збройні сили союзного Гітлеру режиму Хорті... Нині Україна протистоїть агресії з боку Російської Федерації, яка у будь-який спосіб намагається відібрати в українців право на свободу, соборність і суверенітет. Подвиг закарпатців на Красному Полі, звитяга усіх борців за незалежність закликають нас до єднання, до спільної боротьби заради майбутнього України, її процвітання і добробуту, задля миру і злагоди на нашій землі”, — йдеться у зверненні Президента України Петра Порошенка.
Як розповів кореспонденту УНН голова Закарпатського обласного осередку НСОУ “Пласт” Андрій Ребрик, саме на території, де наразі розташований Меморіальний комплекс “Красне поле”, пролилася кров близько 300 Карпатських січовиків, які загинули у боях з угорським військом за незалежність своєї Батьківщини.
“Загалом протягом березня 1939 року було вбито близько двох тисяч захисників Карпатської України, понад сім тисяч українців зазнали переслідувань”, — зазначив А. Ребрик.
У рамках пам’ятних заходів 17 березня в день народження президента Карпатської України Августина Волошина у його рідному селі Келечин Міжгірського району вперше відбудеться урочиста акція із розгортанням стометрового Державного Прапора України.
Як раніше повідомляв УНН, церемонією покладання квітів до пам′ятника президенту Карпатської України Августину Волошину на Закарпатті розпочалися пам′ятні заходи до 78-ї річниці проголошення незалежності Карпатської України.